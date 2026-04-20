Exposition Ateliers croisés Grange aux Dîmes Cambremer

Cambremer

Exposition Ateliers croisés

Grange aux Dîmes 3 Rue du Chanoine Lanier Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Exposition Ateliers croisés

Entre art et artisanat, l’exposition qui aura lieu du 07 au 12 juillet 2026 à la Grange aux Dîmes de Cambremer réunit

Lorène-renaud Les Gourdasseries /lesgourdasseriesdemarlo@gmail.com/06 35 52 56 52

– Atelier enfant: samedi 11 juillet , 11h 12h 30€

– Atelier ado / adulte mercredi 8 juillet , 14 17h 60€

Stéphanie CORD’HOMME Mosaïste (Au Cœur d’Emaux),

cordhomme.stephanie@gmail.com / 06 67 23 63 94

https:// atelieraucoeurdemaux.wixsite.com/mosaique

Ateliers ado / adulte mardi 07 & vendredi 10 juillet, 14h 16h30 45€

Stéphanie ESNEAULT Céramiste (Expression Terre),

contact@expressionterre.com



https://www.instagram.com/expressionterre

Atelier enfant mercredi 8 juillet, 11h 12h 30€

Atelier adulte: vendredi 10 et ou samedi 11 juillet , 14h30 16h30 60 €

et Camille LESECQ créatrice mode -femme & enfant

camillelesecq@gmail.com/06 01 42 16 38

https://www.intagram.com/camillelesecq/

https://camillelesecq.bigcartel.com/

– atelier enfant tous les jours -30 min 5 €

Atelier ado/adulte: 09 juillet /14h 16h 30€

Dans leurs domaines respectifs, chacune transforme des matériaux bruts en œuvres uniques et intemporelles. Leurs dernières créations (textiles, sculptures, céramiques, mosaïques, peintures, bijoux…) se mêleront avec harmonie dans l’espace de la Grange aux Dîmes de Cambremer.

Un moment privilégié où créativité et artisanat se rencontrent !

a acompte de 50 % vous sera demandé pour toute réservation .

Grange aux Dîmes 3 Rue du Chanoine Lanier Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 01 42 16 38

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English : Exposition Ateliers croisés

Ateliers croisés exhibition

L’événement Exposition Ateliers croisés Cambremer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lisieux Normandie Tourisme