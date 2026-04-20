Stage de Pâques upcycling en papier mâché Cambremer
Stage de Pâques upcycling en papier mâché Cambremer lundi 20 avril 2026.
Cambremer
Stage de Pâques upcycling en papier mâché
1 Place de l’Eglise Cambremer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Stage de Pâques upcycling en papier mâché
Du 20 au 24 avril, découvrez l’upcycling en papier mâché !
10h-12h et 14h 16h
Pour adultes & enfants (dès 10 ans)
Seul, en famille ou entre amis !
Durée 2h
35 € sur réservation
Lieu atelier Veronique Chambeau, 1 place de l’Eglise Cambremer
Renseignements veronique.chambeau@gmail.com
Site web www.veroniquechambeau.com .
1 Place de l’Eglise Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 76 78 59 55 veronique.chambeau@gmail.com
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English : Stage de Pâques upcycling en papier mâché
Easter workshop: upcycling with paper mache
L’événement Stage de Pâques upcycling en papier mâché Cambremer a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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