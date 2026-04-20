Cambremer

Stage de Pâques upcycling en papier mâché

1 Place de l’Eglise Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-20 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Stage de Pâques upcycling en papier mâché

Du 20 au 24 avril, découvrez l’upcycling en papier mâché !

10h-12h et 14h 16h

Pour adultes & enfants (dès 10 ans)

Seul, en famille ou entre amis !

Durée 2h

35 € sur réservation

Lieu atelier Veronique Chambeau, 1 place de l’Eglise Cambremer

Renseignements veronique.chambeau@gmail.com

Site web www.veroniquechambeau.com .

1 Place de l’Eglise Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 6 76 78 59 55 veronique.chambeau@gmail.com

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English : Stage de Pâques upcycling en papier mâché

Easter workshop: upcycling with paper mache

L’événement Stage de Pâques upcycling en papier mâché Cambremer a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme