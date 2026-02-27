Exposition Au bout du conte Médiathèque La Source Sallebœuf

Exposition Au bout du conte Médiathèque La Source Sallebœuf mardi 24 mars 2026.

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

L’exposition Au bout du conte invite à découvrir ou redécouvrir 13 contes l’occasion de s’interroger sur le sens et le pourquoi du conte. Venez la consulter à la médiathèque de Salleboeuf, du 24 mars au 7 avril, aux horaires d’ouverture habituelles. Dés 8 ans.   .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80  mediatheque.salleboeuf@gmail.com

