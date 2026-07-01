Exposition au château d’Aguts à l’occasion des Journées du Patrimoine, Château d’Aguts, Aguts

Informations pratiques

Exposition au château d’Aguts à l’occasion des Journées du Patrimoine 19 et 20 septembre Château d’Aguts Tarn

Visite gratuite par groupe de 20 personnes au fur et à mesure des arrivées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition des tableaux de Catherine Dhomps, artiste toulousaine, dans la salle des gardes du château.

La découverte se poursuivra par une visite historique du château, guidée par la famille des propriétaires.

Château d’Aguts 5 route de Revel, 81470 Aguts Aguts 81470 Tarn Occitanie 06 82 17 61 74 https://www.chateaudaguts.com Château médiéval, haut lieu des guerres de Religion dans le Lauragais, démantelé au début du XVIIe par les troupes de Louis XIII et transformé en demeure de plaisance. Propriété jusqu’en 1977 des descendants de la famille d’Avessens de Saint-Rome, alliée aux Riquet de Bonrepos. Riquet serait venu sur la terrasse du château déterminer l’emplacement du bassin de Saint Ferréol. L’Occitanienne de Chateaubriand évoque le château dans ses mémoires. Elle et sa soeur Emilie de Villeneuve, fondatrice de la congrégation des Soeurs bleues de Castres et canonisée en 2015, sont les petites filles de Paul d’Avessens et de Gabrielle d’Avessens de Riquet.. La restauration du château est engagée depuis 1977 par les propriétaires actuels qui ont obtenu son inscription aux Monuments historiques en 1987. Parking dans les douves du château

Accès aux personnes handicapées

Exposition des tableaux de Catherine Dhomps, artiste toulousaine, dans la salle des gardes du château suivie d’une visite historique du château par le famille des propriétaires.

©JL Sarda