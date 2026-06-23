EXPOSITION AU CHATEAU DE MONTFORT REMILLY SUR LOZON Remilly Les Marais

Informations pratiques

Remilly Les Marais

EXPOSITION AU CHATEAU DE MONTFORT

REMILLY SUR LOZON 10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Caroline Carnaille, céramiste plasticienne, dont l’objectif est essentiellement tourné vers les matières et la recherche de textures brutes, laisse le feu œuvrer lors des cuissons d’enfumage et découvrir les merveilles naître des cendres. Elle présente Terres brûlées sur les murs de Montfort. Elle est accompagnée de son amie Elrig, peintre plasticienne passionnée de nature et d’écologie, dont l’univers imaginaire est floral et coloré.

Profitez de la visite pour découvrir ou redécouvrir la roseraie David Austin avec plus de 400 rosiers anglais aux parfums puissants , le Village des années 1930 (200 m2 de miniatures animées qui illustrent des métiers anciens, la vie dans les villages et les travaux des champs au début du XX° siècle) et ce lieu unique en bordure des marais qu’est le château fin XV° début XVI° et qui présente de beaux restes, notamment une échauguette au culot très ouvragé. Revivez la belle aventure des chantiers de bénévoles avec une rétrospective des travaux de restauration 1981-1988 Un chantier… des bénévoles . .

REMILLY SUR LOZON 10 Le Château de Montfort Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie +33 6 49 32 94 27 lechateaudemontfort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXPOSITION AU CHATEAU DE MONTFORT

L’événement EXPOSITION AU CHATEAU DE MONTFORT Remilly Les Marais a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Saint-Lô