Exposition « Au fil des vitraux du Pays d’art et d’histoire » à la Grange du Dîme, Grange du Dîme, La Vineuse sur Fregande

Informations pratiques

Exposition « Au fil des vitraux du Pays d’art et d’histoire » à la Grange du Dîme 19 et 20 septembre Grange du Dîme Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accueil par les bénévoles de l’association Nature et Patrimoine qui vous expliqueront tout sur les travaux de la Grange du Dîme et la souscription lancée à la Fondation du Patrimoine

Exposition « Au fil des vitraux du Pays d’art et d’histoire »

Grange du Dîme La Vineuse-sur-Frégande La Vineuse sur Fregande 71250 La Vineuse Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Jusqu’à la Révolution, la Grange du Dîme recevait les produits de la dîme, redevance prélevée sur les récoltes des paysans dépendant des Chanoines de Mâcon. Ces biens étaient partagés entre le Chapitre de la cathédrale Saint-Vincent et le curé de La Vineuse, parfois au coeur de conflits, notamment avec l’abbé de Cluny. La grange abritait un vaste pressoir, des alambics en cuivre et des espaces de stockage du vin, témoignant de l’importance de la viticulture locale. Devenue propriété communale en 1991, ce bâtiment forme avec l’église un ensemble architectural remarquable. Parking à proximité

Accueil par les bénévoles de l’association Nature et Patrimoine qui vous expliqueront tout sur les travaux de la Grange du Dîme et la souscription lancée à la Fondation du Patrimoine

© PAH