Ouverture de l’église Saint-Denis de Massy, à La Vineuse-sur-Frégande, Église Saint-Denis, La Vineuse sur Fregande

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Denis de Massy, à La Vineuse-sur-Frégande 19 et 20 septembre Église Saint-Denis Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Saint-Denis de Massy, à La Vineuse-sur-Frégande vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous serez accueillis par les bénévoles de l’association Nature Patrimoine La Vineuse-sur-Frégande.

Église Saint-Denis 1848 Route de Montceau (Massy), 71250 La Vineuse sur Fregande, France La Vineuse sur Fregande 71250 Massy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’église Saint-Denis de Massy, à La Vineuse-sur-Frégande vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous serez accueillis par les bénévoles de l’association Nature La…

© PAH Cluny-Tournus