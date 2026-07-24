La Grande Mécanique avec Antoine Dagallier Grange de la Dime La Vineuse sur Fregande

mardi 25 août 2026 · Grange de la Dime · La Vineuse sur Fregande

Informations pratiques

La Vineuse sur Fregande

La Grande Mécanique avec Antoine Dagallier

Grange de la Dime 23 Impasse des Forêts La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 16:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Antoine Dagallier installe son immense Grande Méchanique à la Grange de la Dime pour un programme théâtral au dispositif musical bien particulier. Cette gigantesque bidule musicale improbable elle mesure 10m x 3m, et comporte plusieurs claviers, bien sûr ! nous réserve beaucoup de surprises sonores et visuels.

Spectacle tout public à partir de 5 ans. .

Grange de la Dime 23 Impasse des Forêts La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

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English : La Grande Mécanique avec Antoine Dagallier

L’événement La Grande Mécanique avec Antoine Dagallier La Vineuse sur Fregande a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II