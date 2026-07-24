UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Vineuse sur Fregande

La Grande Mécanique avec Antoine Dagallier Grange de la Dime La Vineuse sur Fregande

mardi 25 août 2026 · Grange de la Dime · La Vineuse sur Fregande

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Grange de la Dime
Adresse
23 Impasse des Forêts
Ville
71250 La Vineuse sur Fregande
Département
Saône-et-Loire
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Tarif réduit

La Vineuse sur Fregande

La Grande Mécanique avec Antoine Dagallier

Grange de la Dime 23 Impasse des Forêts La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 16:00:00
fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Antoine Dagallier installe son immense Grande Méchanique à la Grange de la Dime pour un programme théâtral au dispositif musical bien particulier. Cette gigantesque bidule musicale improbable elle mesure 10m x 3m, et comporte plusieurs claviers, bien sûr ! nous réserve beaucoup de surprises sonores et visuels.

Spectacle tout public à partir de 5 ans.   .

Grange de la Dime 23 Impasse des Forêts La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46  tendancesclaviers@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Grande Mécanique avec Antoine Dagallier

L’événement La Grande Mécanique avec Antoine Dagallier La Vineuse sur Fregande a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

À voir aussi à La Vineuse sur Fregande (Saône-et-Loire)