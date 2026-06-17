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Exposition Au fil du temps Le VillaJoie Lucey

Exposition Au fil du temps Le VillaJoie Lucey vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Le VillaJoie

Adresse : 11 Rue Haute

Ville : 21290 Lucey

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 1 1 100 Tarif réduit Tarif abonné

Lucey

Exposition Au fil du temps

Le VillaJoie 11 Rue Haute Lucey Côte-d’Or

Tarif : 1 – 1 – 100 EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Exposition Au fil du temps avec 8 artistes qui présentent leurs créations.   .

Le VillaJoie 11 Rue Haute Lucey 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 08 14 87  levillajoie21@gmail.com

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English : Exposition Au fil du temps

L’événement Exposition Au fil du temps Lucey a été mis à jour le 2026-06-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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