Exposition Au fil du temps Le VillaJoie Lucey
Exposition Au fil du temps Le VillaJoie Lucey vendredi 3 juillet 2026.
Lucey
Exposition Au fil du temps
Le VillaJoie 11 Rue Haute Lucey Côte-d’Or
Tarif : 1 – 1 – 100 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Exposition Au fil du temps avec 8 artistes qui présentent leurs créations. .
Le VillaJoie 11 Rue Haute Lucey 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 08 14 87 levillajoie21@gmail.com
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English : Exposition Au fil du temps
L’événement Exposition Au fil du temps Lucey a été mis à jour le 2026-06-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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