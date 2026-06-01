JUJALULA Le VillaJoie Lucey

Lucey

JUJALULA

Le VillaJoie 11 Rue Haute Lucey Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Chanson française. Une grande liberté. Entre poésie et burlesque. .

Le VillaJoie 11 Rue Haute Lucey 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 08 14 87 levillajoie21@gmail.com

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English : JUJALULA

L’événement JUJALULA Lucey a été mis à jour le 2026-06-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)