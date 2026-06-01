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JUJALULA Le VillaJoie Lucey

JUJALULA Le VillaJoie Lucey dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Le VillaJoie

Adresse : 11 Rue Haute

Ville : 21290 Lucey

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lucey

JUJALULA

Le VillaJoie 11 Rue Haute Lucey Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Chanson française. Une grande liberté. Entre poésie et burlesque.   .

Le VillaJoie 11 Rue Haute Lucey 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 08 14 87  levillajoie21@gmail.com

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English : JUJALULA

L’événement JUJALULA Lucey a été mis à jour le 2026-06-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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