Exposition au Logis de Logerie LOGIS DE LOGERIE Val-d’Auge
Exposition au Logis de Logerie LOGIS DE LOGERIE Val-d’Auge mardi 1 décembre 2026.
Val-d’Auge
Exposition au Logis de Logerie
LOGIS DE LOGERIE 6 route de Logerie Val-d’Auge Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 11:00:00
fin : 2026-12-31 13:00:00
Date(s) :
2026-12-01
Exposition permanente au Logis de Logerie, peintures, sculptures, poteries, céramiques….
Le logis est ouvert tous les jours de 11h à 13h et 14h30 à 19h.
Entrée libre
.
LOGIS DE LOGERIE 6 route de Logerie Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 61 07 logisdelogerie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Permanent exhibition at Logis de Logerie, paintings, sculptures, pottery, ceramics….
The Logis is open daily from 11am to 1pm and 2:30pm to 7pm.
Free admission
L’événement Exposition au Logis de Logerie Val-d’Auge a été mis à jour le 2025-03-21 par Office de Tourisme du Rouillacais