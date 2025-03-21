Exposition au Logis de Logerie LOGIS DE LOGERIE Val-d’Auge

Val-d’Auge

Exposition au Logis de Logerie

LOGIS DE LOGERIE 6 route de Logerie Val-d’Auge Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 11:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-12-01

Exposition permanente au Logis de Logerie, peintures, sculptures, poteries, céramiques….

Le logis est ouvert tous les jours de 11h à 13h et 14h30 à 19h.

Entrée libre

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LOGIS DE LOGERIE 6 route de Logerie Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 61 07 logisdelogerie@orange.fr

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English :

Permanent exhibition at Logis de Logerie, paintings, sculptures, pottery, ceramics….

The Logis is open daily from 11am to 1pm and 2:30pm to 7pm.

Free admission

L’événement Exposition au Logis de Logerie Val-d’Auge a été mis à jour le 2025-03-21 par Office de Tourisme du Rouillacais