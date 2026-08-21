Exposition au musée des vieux outils de Chazelles, Musée des vieux outils, Chazelles

Informations pratiques

Exposition au musée des vieux outils de Chazelles 19 et 20 septembre Musée des vieux outils Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez à une visite commentée du musée, qui rassemble 4 300 outils anciens témoignant de nombreux métiers d’autrefois.

Des artisans passionnés vous feront également découvrir leur savoir-faire à travers des démonstrations de taille de pierre, de menuiserie, de forge et de peinture.

Musée des vieux outils Route de Marthon, 16380 Chazelles Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 70 33 08 https://www.outils-mes-amis.com/contact Le musée des vieux outils possède plus de 2 500 outils. Parking. Dernier entrepôt industriel à la sortie de Chazelles. Route de Marthon.

Participez à une visite commentée du musée où sont exposés 4300 vieux outils de différents métiers. Des artisants passionnés vous présenteront leurs métiers avec démonstrations : taille de pierre,…

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