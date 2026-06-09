Exposition au Pressoir Rue du Mur Clessé
Exposition au Pressoir Rue du Mur Clessé mercredi 1 juillet 2026.
Clessé
Exposition au Pressoir
Rue du Mur Le Pressoir Clessé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-31 18:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Exposition de l’atelier Art’Gil. Au programme peinture et céramique .
Rue du Mur Le Pressoir Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 93 81 lepressoir71@orange.fr
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English : Exposition au Pressoir
L’événement Exposition au Pressoir Clessé a été mis à jour le 2026-06-09 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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