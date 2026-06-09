Exposition au Pressoir Rue du Mur Clessé mercredi 1 juillet 2026.

Clessé

Exposition au Pressoir

Rue du Mur Le Pressoir Clessé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Exposition de l’atelier Art’Gil. Au programme peinture et céramique .

Rue du Mur Le Pressoir Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 93 81 lepressoir71@orange.fr

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English : Exposition au Pressoir

L’événement Exposition au Pressoir Clessé a été mis à jour le 2026-06-09 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II