Visite La carrière de Laubreçais Parking de la mairie Clessé
Visite La carrière de Laubreçais Parking de la mairie Clessé mardi 7 juillet 2026.
Clessé
Visite La carrière de Laubreçais
Parking de la mairie 15 Rue de la Mairie Clessé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-25
Visite de la carrière, exploitée depuis 1946 à l’origine par Hubert Musset, animée par un technicien de l’entreprise Carrières Mousset.
Gratuit, sur inscription au 05.49.63.13.86. .
Parking de la mairie 15 Rue de la Mairie Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
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English : Visite La carrière de Laubreçais
L’événement Visite La carrière de Laubreçais Clessé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais