Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite La carrière de Laubreçais Parking de la mairie Clessé

Visite La carrière de Laubreçais Parking de la mairie Clessé

Visite La carrière de Laubreçais Parking de la mairie Clessé mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Parking de la mairie

Adresse : 15 Rue de la Mairie

Ville : 79350 Clessé

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Clessé

Visite La carrière de Laubreçais

Parking de la mairie 15 Rue de la Mairie Clessé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-07 2026-08-25

Visite de la carrière, exploitée depuis 1946 à l’origine par Hubert Musset, animée par un technicien de l’entreprise Carrières Mousset.
Gratuit, sur inscription au 05.49.63.13.86.   .

Parking de la mairie 15 Rue de la Mairie Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86  contact@lhommeetlapierre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite La carrière de Laubreçais

L’événement Visite La carrière de Laubreçais Clessé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Clessé (Deux-Sèvres)