Clessé

Visite La carrière de Laubreçais

Parking de la mairie 15 Rue de la Mairie Clessé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-25

Visite de la carrière, exploitée depuis 1946 à l’origine par Hubert Musset, animée par un technicien de l’entreprise Carrières Mousset.

Gratuit, sur inscription au 05.49.63.13.86. .

Parking de la mairie 15 Rue de la Mairie Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : Visite La carrière de Laubreçais

L’événement Visite La carrière de Laubreçais Clessé a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Bocage Bressuirais