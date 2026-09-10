Exposition au temple de Soulac-sur-Mer, Temple protestant de Soulac-sur-Mer, Soulac-sur-Mer

Informations pratiques

Exposition au temple de Soulac-sur-Mer 19 et 20 septembre Temple protestant de Soulac-sur-Mer Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Édifié en moellons en 1939 dans un nouveau lotissement, à l’initiative de M. Henri Cruse, ce temple a pu être construit grâce à une dérogation au règlement qui imposait le style des villas soulacaises.

Très dépouillé, ce petit édifice conserve quelques meubles d’origine en pitchpin. Il accueille également des expositions temporaires renouvelées tous les six mois.

Temple protestant de Soulac-sur-Mer Rue du Général-Desorthes, 33780 Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 52 60 47 https://nord-medoc.epudf.org/ Construit en 1939, ce temple protestant accueille une exposition consacrée à l’évolution et à la sauvegarde de l’architecture des temples protestants. Accessible à tous, le temple se situe à cinq minutes à pied du centre-ville, à proximité de la basilique.

Edifié en moellons en 1939 dans un nouveau lotissement à l’initiative de M. Henri Cruse, sa construction a été rendue possible par dérogation au règlement du lotissement qui imposait le style des Ce…

©S.C. Audibert