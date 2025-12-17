Exposition Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris Place Julia Pont-Aven

Exposition Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris

Depuis sa redécouverte dans les années 1980, Camille Claudel a inspiré de grandes expositions monographiques. Sa renommée est aujourd’hui telle qu’elle pourrait laisser croire, à tort, qu’elle était le seul sculpteur femme de son époque. Pourtant, autour de 1900, bien d’autres ont suivi le même chemin qu’elle et se sont illustrées dans le domaine de la sculpture, malgré les obstacles liés à leur condition de femme. Dans le cadre de l’exposition Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris, ces sculptrices de premier plan sortent de l’ombre ! .

Place Julia Musée de Pont-Aven Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 14 43

