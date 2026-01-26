Exposition Aurore de Saint-Florent Découvertes Galerie de Pontaillac Royan

Exposition Aurore de Saint-Florent Découvertes

Galerie de Pontaillac 12 av Émilie Royan Charente-Maritime

Début : Lundi 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-14

En mars, la galerie présente les peintures d’Aurore de Saint-Florent. Établie depuis peu dans le Pays Royannais, cette artiste a beaucoup exposé dans le Midi. Elle travaille sur le ressenti et la nature.

Galerie de Pontaillac 12 av Émilie Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 93 21 81 galeriedepontaillac@gmail.com

English :

In March, the gallery presents paintings by Aurore de Saint-Florent. Recently settled in the Royannais region, this artist has exhibited extensively in the Midi. She works on feelings and nature.

