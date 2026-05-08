Exposition aux Halles Les 10 ans de Lézards Volants ! Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition aux Halles Les 10 ans de Lézards Volants !

Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

L’association Lézards Volants fête sa première décennie. Venez découvrir cette exposition rétrospective et laissez-vous surprendre par les créations originales des élèves de l’école des Cap-Horniers. .

Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 34 20 66

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English :

L’événement Exposition aux Halles Les 10 ans de Lézards Volants ! Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme