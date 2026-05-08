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Exposition aux Halles Les 10 ans de Lézards Volants ! Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer

Exposition aux Halles Les 10 ans de Lézards Volants ! Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Rue de la Mairie

Adresse : Les Halles

Ville : 35800 Saint-Briac-sur-Mer

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition aux Halles Les 10 ans de Lézards Volants !

Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

L’association Lézards Volants fête sa première décennie. Venez découvrir cette exposition rétrospective et laissez-vous surprendre par les créations originales des élèves de l’école des Cap-Horniers.   .

Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 34 20 66 

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English :

L’événement Exposition aux Halles Les 10 ans de Lézards Volants ! Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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