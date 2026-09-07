Exposition « AUX SOURCES » – Verres de cure & Verre contemporain – deux collections en résonance, Maison Gribaldi, Évian-les-Bains

Informations pratiques

Exposition « AUX SOURCES » – Verres de cure & Verre contemporain – deux collections en résonance 19 et 20 septembre Maison Gribaldi Haute-Savoie

Visite libre (jauge maximum de 50 personnes à la fois)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis plus de trente ans, Catherine et Laurent Jacobs collectionnent les verres de cure, témoins discrets mais précieux de l’histoire du thermalisme.

Au fil du temps, leur collection s’est enrichie de pièces très diverses, allant du contenant le plus simple, conçu pour un usage quotidien ou médical, à de véritables objets décoratifs où le verre devient matière d’expression, de décor et de poésie.

À travers ce parcours, le visiteur est invité à voyager au cœur de l’âge d’or du thermalisme et à découvrir, en filigrane, l’évolution du verre de cure : du simple instrument fonctionnel à l’objet décoratif, où la beauté finit peu à peu par l’emporter sur l’usage.

Cette exposition fait également écho à un événement majeur pour la ville d’Évian : la réouverture de la Buvette Cachat, joyau de l’Art nouveau construit en 1905 par l’architecte Albert Hébrard et aujourd’hui magnifiquement restauré. Conçue pour célébrer l’eau d’Évian et la vie mondaine qui animait alors la station thermale, la Buvette incarne cet âge d’or où le soin du corps, l’art et l’élégance ne faisaient qu’un. Sous sa grande coupole de bois et de verre, parmi les courbes sinueuses et les vitraux floraux baignés de lumière, le verre devient architecture, décor et poésie.

En écho à ce lieu emblématique, l’exposition met en lumière le verre de cure comme le prolongement intime de cette culture thermale, tout en le faisant dialoguer avec la collection de verres de Denise et Marcel Heider, qui a fait l’objet d’une donation exceptionnelle à la Ville d’Évian. Le verre contemporain s’émancipe alors, en tout ou partie, de la fonctionnalité : parfois dénuées de tout usage, les œuvres peuvent aussi détourner des formes utilitaires — flacon ou vase — devenues prétextes à la création. Ces œuvres contemporaines affirment le verre comme un médium artistique à part entière. Elles tissent un pont sensible entre usage, décor et création, inscrivant le verre de cure dans une histoire plus vaste où le verre devient pleinement art.

Du petit verre de cure aux œuvres contemporaines, le verre se fait art, histoire et poésie.

Maison Gribaldi Rue du port, 74500 Évian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Évian-les-Bains 74500 La Serraz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 83 15 94 http://www.ville-evian.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Maison-Gribaldi Au printemps 2013, la ville a ouvert les portes de la maison Gribaldi au grand public. Ce site est consacré à la valorisation des archives historiques et iconographiques municipales. Un des derniers vestiges du vieil Evian : considérée comme l’un des derniers vestiges du vieil Évian, cette maison d’époque Renaissance était certainement la dépendance d’un manoir. Elle borde la ruelle du Nant d’Enfer, juste derrière le palais Lumière et s’appuie sur une partie du rempart qui ceinturait autrefois la cité médiévale. Elle s’inscrivait sans doute dans un ensemble de demeures, acquis par l’archevêque Vespasien de Gribaldi, peut-être des annexes de son manoir.

Aujourd’hui, un outil de connaissance : ouverte d’avril à fin octobre, la maison Gribaldi et son extension accueillent sur quelque 350 m² un espace d’exposition et un lieu de consultation des archives numérisées. Une à deux expositions seront organisées chaque année, pour mettre les archives en valeur et présenter sous un jour différent l’histoire riche et atypique de la ville. Des animations pédagogiques (conférences, projections, ateliers) à destination des écoles et du public y seront organisées. Les archives historiques et iconographiques numérisées seront accessibles au public depuis des postes informatiques. Un hommage à l’archevêque Vespasien de Gribaldi : à travers la réhabilitation de cette maison, la Ville a voulu également rendre hommage à cette illustre figure locale.

Vespasien de Gribaldi serait né à Évian dans la première moitié du XVIe siècle, d’une famille originaire de Chieri en Piémont. Archevêque de Vienne en Dauphiné en 1567, il renonce à son siège épiscopal en 1572 devant la montée du calvinisme. Missionné par le pape Clément VIII, il s’établit à Évian « pour l’abondance et la clarté de ses eaux et belles fontaines » et se lie d’amitié avec François de Sales, qu’il co-consacre évêque le 8 décembre 1602 en l’église de Thorens. À l’arrière du palais Lumière.

Depuis plus de trente ans, Catherine et Laurent Jacobs collectionnent les verres de cure, témoins discrets mais précieux de l’histoire du thermalisme.

© MUNCH Tchai, Plat, 1994, Verre thermoformé. Collection D.& M. Heider. Verres de cure « Georges Sand », collection C. & L. Jacobs (cl. B. Eyquem)