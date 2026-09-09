Visite libre de la Villa Lumière, Villa Lumière, Évian-les-Bains

Informations pratiques

Visite libre de la Villa Lumière 19 et 20 septembre Villa Lumière Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

C’est Antoine Lumière, riche photographe lyonnais et père de deux célèbres frères Auguste et Louis Lumière, qui a conçu la construction et la décoration de la Villa qui est devenue, depuis 1927, l’Hôtel de Ville d’Evian.

Villa Lumière 2, rue de Clermont, 74500 Évian-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 83 10 00 http://www.ville-evian.fr La villa Lumière d’Evian-les-Bains date de la fin du XIXe siècle. Les travaux ont commencé en 1885 sous la conduite de l’architecte Moille. Cette maison devait devenir la résidence d’un riche propriétaire. Celui-ci meurt pendant les travaux et la villa se trouve inachevée en 1887. Elle est achetée par Antoine Lumière en 1896 pour devenir sa résidence d’été. Antoine Lumière est d’abord un portraitiste installé à Besançon. Après la guerre de 1870, il s’installe à Lyon et devient photographe du monde politique et artistique lyonnais. Il encourage ses deux fils Louis et Auguste Lumière à travailler sur l’invention du cinématographe.

Il transforme ce bâtiment en demeure raffinée à la demande de ses fils. Depuis 1927, la villa Lumière abrite l’hôtel de ville d’Evian-les-Bains. Ce sont d’abord Antoine Charhe, architecte genevois, et Charles Pélissier, décorateur, qui se sont occupés du chantier. Puis de nouveaux plans furent réalisés par le cabinet d’architectes genevois Chevalier à partir de 1896.

C’est une villa au style grandiloquent avec une façade de style néoclassique et est précédée d’une vaste terrasse à balustre avec vue sur le lac Léman. Au-dessus de la porte basse, on trouve une réplique monumentale en bronze du penseur de Michel Ange. L’entrée principale est encadrée par deux répliques des atlantes de Puget qui ornent l’hôtel de ville de Toulon. Le salon d’honneur, aujourd’hui devenu la salle des mariages, présente de grands lustres classiques et du mobilier en bois orné. Parking

C’est Antoine Lumière, riche photographe lyonnais et père de deux célèbres frères Auguste et Louis Lumière, qui a conçu la construction et la décoration de la Villa qui est devenue, depuis 1927, de…

© Archives municipales Evian