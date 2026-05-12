Exposition Auxines au Jardin des Sens Castelfranc

Castelfranc

Exposition Auxines au Jardin des Sens

rue des jardiniers Castelfranc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Du 7 juin au 9 août 2026 au Jardin des Sens de Castelfranc, l'association Art et Tradition invite Objectif Collectif à exposer une quinzaine de photos sur la thématique de la nature

Du 7 juin au 9 août 2026 au Jardin des Sens de Castelfranc, l'association Art et Tradition invite Objectif Collectif à exposer une quinzaine de photos sur la thématique de la nature. Le vernissage est prévu le dimanche 7 juin à 11h30.

Objectif Collectif, c'est qui ? C'est six femmes photographes lotoises Isabelle Jan (Studio 8), Anne Laudouar, Cécile Plessis, Joey Joe-Ann Knoester (JJAK Photographe), Salomé Savy-Monceau (Hoop des bois), et Marie Leroy. Six regards, six sensibilités sous le titre "Auxines". Auxines — pourquoi ce titre ?

Il s’agit d’une hormone végétale. Elle est produite à la pointe des pousses et elle guide la croissance vers la lumière. Pas de force, pas de bruit — juste une orientation douce et déterminée vers ce qui illumine. Ce qui est beau, c’est que l’auxine agit différemment selon l’endroit où elle se trouve elle ralentit là où la lumière est forte, elle accélère là où c’est à l’ombre — et c’est exactement ce déséquilibre subtil qui fait courber la plante vers la clarté. L'exposition rassemble six femmes photographes, des regards différents, une relation à la nature qui n’est pas la même pour chacune — et pourtant quelque chose qui nous oriente toutes dans une direction commune. Une énergie partagée, souterraine, sans qu’on ait besoin de le crier, bien au contraire. Au pluriel — Auxines — c’est ces six photographes. Plusieurs sources, plusieurs poussées, un seul mouvement vers la lumière. Cette exposition extérieure sera itinérante, elle se déplace d’un lieu à l’autre comme une plante qui cherche son exposition au soleil…

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rue des jardiniers Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 5 65 36 22 93

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English :

From June 7 to August 9, 2026 at the Jardin des Sens in Castelfranc, the association Art et Tradition invites Objectif Collectif to exhibit fifteen photos on the theme of nature

L’événement Exposition Auxines au Jardin des Sens Castelfranc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot