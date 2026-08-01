Informations pratiques

Saint-Bris-le-Vineux

Exposition Avec le vin comme complice et La nature est belle par Cécile Bahr

Lavoir de Gouaix Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Native de Saint-Bris-le-Vineux, Cécile Bahr puise son inspiration dans la nature, les vignobles et les émotions. Sa peinture intuitive célèbre les paysages, la lumière, les matières et les instants de partage. Guidée par son ressenti, elle rend hommage au travail des vignerons et crée des œuvres en perpétuelle évolution, où couleurs et formes invitent à la contemplation, à l’évasion et à l’émotion. .

Lavoir de Gouaix Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 00 74 23 chatelaingerard@wanadoo.fr

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English : Exposition Avec le vin comme complice et La nature est belle par Cécile Bahr

L’événement Exposition Avec le vin comme complice et La nature est belle par Cécile Bahr Saint-Bris-le-Vineux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Auxerrois