Exposition Bande dessinée Le bourg Moudeyres
samedi 15 août 2026 · Le bourg · Moudeyres
Informations pratiques
Moudeyres
Exposition Bande dessinée
Le bourg Assemblée de Moudeyres Moudeyres Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Exposition de planches de BD de Serge Fino, célèbre bédéiste, qui a déjà représenté la ferme Perrel.
Expo gratuite tous les jours, de 10 h à 18 h, à l’assemblée.
Les BD correspondantes seront en vente, en partenariat avec la librairie L’Archipel des Mots.
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Le bourg Assemblée de Moudeyres Moudeyres 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
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English :
Exhibition of comic book panels by Serge Fino, a famous comic book artist who has previously depicted the Perrel Farm.
Free exhibition every day, from 10 a.m. to 6 p.m., at the assembly hall.
The corresponding comic books will be on sale, in partnership with the bookstore L’Archipel des Mots.
L’événement Exposition Bande dessinée Moudeyres a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal