Exposition Bande dessinée Le bourg Moudeyres

Informations pratiques

Moudeyres

Exposition Bande dessinée

Le bourg Assemblée de Moudeyres Moudeyres Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Exposition de planches de BD de Serge Fino, célèbre bédéiste, qui a déjà représenté la ferme Perrel.

Expo gratuite tous les jours, de 10 h à 18 h, à l’assemblée.

Les BD correspondantes seront en vente, en partenariat avec la librairie L’Archipel des Mots.

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Le bourg Assemblée de Moudeyres Moudeyres 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

Exhibition of comic book panels by Serge Fino, a famous comic book artist who has previously depicted the Perrel Farm.

Free exhibition every day, from 10 a.m. to 6 p.m., at the assembly hall.

The corresponding comic books will be on sale, in partnership with the bookstore L’Archipel des Mots.

L’événement Exposition Bande dessinée Moudeyres a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal