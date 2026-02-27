Exposition Barbara, de théâtre en théâtre SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Exposition Barbara, de théâtre en théâtre

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-29

Dans le cadre du Printemps des Poètes à Saint-Lary-Soulan, l’association Les Amis de Barbara propose l’exposition Barbara, de théâtre en théâtre , en hommage à Barbara.

À travers photos, archives et témoignages, cette exposition retrace le parcours scénique de la Dame en noir et célèbre la force poétique, l’émotion et la présence unique d’une artiste inoubliable.

Entrée gratuite, sur les horaires d’ouverture de la Maison du Patrimoine, du mercredi au dimanche. .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

As part of the Printemps des Poètes festival in Saint-Lary-Soulan, the association Les Amis de Barbara is presenting the exhibition Barbara, de théâtre en théâtre , a tribute to Barbara.

Through photos, archives and personal accounts, this exhibition retraces the stage career of the Lady in Black, celebrating the poetic force, emotion and unique presence of an unforgettable artist.

