Exposition Baya Fondation Marguerite et Aimé Maeght Saint-Paul-de-Vence

Exposition Baya

Fondation Marguerite et Aimé Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2026-10-10

fin : 2026-04-24

2026-10-10

La Fondation Maeght présente une exposition exceptionnelle dédiée à l’artiste Baya.

Fondation Marguerite et Aimé Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : Exhibition Baya

The Fondation Maeght presents an exceptional exhibition dedicated to Baya.

