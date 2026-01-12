Exposition Baya Fondation Marguerite et Aimé Maeght Saint-Paul-de-Vence
Exposition Baya Fondation Marguerite et Aimé Maeght Saint-Paul-de-Vence samedi 10 octobre 2026.
Exposition Baya
Fondation Marguerite et Aimé Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-10-10
La Fondation Maeght présente une exposition exceptionnelle dédiée à l’artiste Baya.
.
Fondation Marguerite et Aimé Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 81 63 info@fondation-maeght.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition Baya
The Fondation Maeght presents an exceptional exhibition dedicated to Baya.
L’événement Exposition Baya Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence