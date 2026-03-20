Exposition BD En forêt avec Gaëlle Alméras L’exposition est installée au cœur du parc Aix-en-Provence

Exposition BD En forêt avec Gaëlle Alméras

Du 11/04 au 30/04/2026 tous les jours de 9h à 19h30.

Du 01/05 au 23/05/2026 tous les jours de 8h à 20h. L’exposition est installée au cœur du parc 403 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-01

Gaëlle Alméras, l’autrice-illustratrice de la série jeunesse Les Super Week-ends (ed. Maison Georges) vous convie à une balade en forêt ! En cœur du Parc Saint-Mitre, elle vous raconte les mille et un secret des arbres et des bébêtes qui les entourent.

// Gaëlle Alméras en forêt /



Après l’espace et l’océan, Gaëlle Alméras revient sur terre !



L’autrice-illustratrice de la série pour enfants Les Super Week-ends des éditions Maison Georges débarque à Aix-en-Provence pour sensibiliser les petits (et les grands) à regarder la forêt autrement.



En compagnie de ses personnages Castor, Rat, Orni, Renarde, d’une bonne dose de folie et de beaucoup d’humour, Gaëlle installe sous exposition à l’air libre, au cœur du Parc Saint-Mitre, pour vous raconter comment vit un arbre et ses feuilles mais aussi les insectes et autres bébêtes qui l’entourent.



L’exposition s’affiche en plein air sur 32 visuels géants pour rendre accessible au plus grand nombre les sciences de la nature. Elle s’adresse aux enfants à partir de 7 ans mais sans limite d’âge !



// Autour de l’exposition /

Mercredi 15 et jeudi 16 avril, Gaëlle Alméras est à Aix-en-Provence pour fêter, avec les enfants, les vacances scolaires ! Durant deux jours, elle convie petits et grands à une visite privée de l’exposition et à des ateliers BD pour apprendre à dessiner ses personnages Castor, Rat, Orni et Renarde. Gaëlle a aussi besoin de vous pour imaginer, la suite des aventures de leurs Super Week-ends ! Alors prêts à faire chauffer les feutres ?



Envie d’une dédicace de Gaëlle ? Rendez-vous jeudi 16 avril à 17h dans le hall de l’Office de Tourisme pour faire signer votre album préféré de Gaëlle lors d’une séance de dédicace ouverte à tous.



// Un livret-jeu offert /

Pour fêter sa venue à Aix-en-Provence, Gaëlle vous offre aussi un super livret-jeu BD inédit ! Avec son cherche et trouve, son labyrinthe, son jeu des 7 différences et son méga coloriage sur la vie des quatre saisons des arbres, il invite les enfants à découvrir la beauté des forêts.



Le livret-jeu Jouez avec Le Super week-end des forêts est offert par Gaëlle lors des ateliers, mais aussi durant toute la durée du Festival à l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.



Avec la complicité des éditions Maison Georges.



// Des ateliers pédagogiques avec le Muséum d’Histoire Naturelle /

En plus des nombreux ateliers et visites gratuites du Festival BD autour de l’exposition de Gaëlle Alméras, l’occasion était trop belle pour ne pas organiser, avec l’équipe du Muséum, une série d’ateliers scientifiques pour les 7-12 ans autour de la biodiversité des forêts. Ceux-ci sont à retrouver, du 13 au 17 avril, tous les après-midis de 14h à 16h (payant sur réservation). .

L’exposition est installée au cœur du parc 403 avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

Gaëlle Alméras, author and illustrator of the children?s series Les Super Week-ends (ed. Maison Georges), invites you on a forest walk! In the heart of Parc Saint-Mitre, she tells you all about the thousand and one secrets of the trees and the animals that surround them.

L’événement Exposition BD En forêt avec Gaëlle Alméras Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence