Exposition BD Kutikuti, magazine & bande dessinée finlandaise Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence

Exposition BD Kutikuti, magazine & bande dessinée finlandaise

Du samedi 11 au lundi 13 avril 2026 de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Du 15/04 au 23/05/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends.

Sauf le premier mai. Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-15

À l’occasion de Sarjakuva 2026 , année de la BD finlandaise, le collectif KutiKuti, qui connait une incroyable reconnaissance avec leur magazine Kuti , pose ses valises à Aix-en-Provence. Une occasion de découvrir cet univers graphique venu du nord.

// La BD finlandaise à l‘honneur /



Sarjakuva que l’on prononce [sariakouva] signifie en finnois série en images et par extension bande dessinée . Sous cette appellation, la BD contemporaine finlandaise est mise à l’honneur, partout en France.



À cette occasion, le Festival BD des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence a été choisi, avec trois autres événements BD d’importance BD à Bastia, Formula Bula (Paris) et BD Colomiers (Toulouse) pour accueillir une sélection d’auteurs et d’autrices Made in Finland .



À Aix-en-Provence, c’est le collectif, KutiKuti, qui regroupe plus de 60 artistes, qui fait le déplacement.



// Quand KutiKuti fait Kuti /



En finnois, KutiKuti signifie Guili-Guili .



Collectif d’artistes fondé en 2005, KutiKuti est rapidement devenu l’un des fleurons de la scène finlandaise à l’étranger grâce à sa revue Kuti.



Véritable institution en Finlande, ce magazine couleur gratuit est distribué dans 250 points et 16 villes du pays. Il compte à ce jour près de 80 numéros différents.



Depuis 2024, le magazine Kuti fait également l’objet, en France, de 3 anthologies parues aux éditions La 5e Couche.



La dernière en date venant de paraitre, le Festival BD d’Aix-en-Provence en profite pour proposer une exposition inédite sur cette incroyable aventure collective qui dure depuis vingt ans.



// Autour de l’expo /

Samedi 25 avril, dès 15h, venez explorer la galaxie KutiKuti en compagnie de 5 de ses membres Miissa Rantanen, Terhi Ekebom, Jyrki Nissinen, Siiri Viljakka et Roope Eronen.

Au programme rencontre, déambulation musicale festive avec la fanfare des Goulamas et performance en direct.

Cerise sur le korvapuusti (petite brioche roulée à la cannelle), le Festival BD d’Aix-en-Provence vous offre un journal BD inédit de 32 pages entièrement dessiné par 13 stars du 9e Art finlandais.



// Palapeli un journal BD gratuit /

En finnois, Palapeli signifie puzzle . À l’intérieur du journal, chaque artiste associé revisite la culture finlandaise, en bousculant les clichés et en exhumant des histoires méconnues. Résultat ? Un ensemble foisonnant qui mêle humour, poésie et irrévérence. Une vraie déclaration d’amour à l’imaginaire d’une culture BD singulière. .

Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

On the occasion of Sarjakuva 2026 , the year of Finnish comics, the KutiKuti collective, who have gained incredible recognition with their magazine Kuti , are settling down in Aix-en-Provence. An opportunity to discover this graphic universe from the north.

L’événement Exposition BD Kutikuti, magazine & bande dessinée finlandaise Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence