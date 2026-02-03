Exposition « Bibliochronic … et le livre s’anime ! » Maison du livre Bécherel 3 février – 20 mai Ille-et-Vilaine

Entrée libre | Tout public | En continu

L’exposition presque scientifique d’un savant fou amoureux des livres !

L’exposition s’articule autour des recherches de Robert Sharley Jr., un savant aussi ébouriffant qu’ébouriffé et unique fondateur de la BibliOtronique : une théorie unique en son genre qui permettrait de donner vie à un livre.

14 sculptures ludiques, cinétiques et interactives retracent le cheminement de ce savant joyeusement marginal.

Chaque dispositif, qui met en jeu des livres découpés, représente une des inventions du professeur Sharley.

Des leviers, des manivelles et autres tirettes permettent aux visiteurs de les manipuler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-03T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-05-20T18:00:00.000+02:00

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Maison du livre 4 Rte de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine



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