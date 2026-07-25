Exposition boire et manger chez soi et chez les autres Uffholtz
samedi 19 septembre 2026 · Uffholtz
Informations pratiques
Uffholtz
Exposition boire et manger chez soi et chez les autres
22 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’histoire des arts de la table et de la convivialité à travers une exposition consacrée aux traditions de boire et de manger, d’hier à aujourd’hui.
Avec le Syndicat viticole de Cernay, plongez dans l’histoire des arts de la table et de la convivialité à travers une exposition consacrée aux pratiques de boire et de manger, chez soi comme chez les autres. À travers des objets, des documents d’époque et des souvenirs du patrimoine local, découvrez un pan de l’histoire qui mêle gastronomie, viticulture et art de vivre. .
22 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 79 47 50 syndicat.viticole.cernay@gmail.com
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English :
Discover the history of the art of the table and the joy of sharing a meal through an exhibition dedicated to the traditions of eating and drinking, from the past to the present.
L’événement Exposition boire et manger chez soi et chez les autres Uffholtz a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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