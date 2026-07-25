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AGENDA · Uffholtz

Soirée gourmande des verres dans les pommes Uffholtz

samedi 24 octobre 2026 · Uffholtz

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
2 rue du Ballon
Ville
68700 Uffholtz
Département
Haut-Rhin
Tarif

Uffholtz

Soirée gourmande des verres dans les pommes

2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 19:30:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Nostalgie des goûts oubliés soirée soupe aux légumes et beignets aux pommes traditionnels et au vin rouge. Vins du terroir.
Un repas ancien pour un nouvel appétit ! Nostalgie des goûts oubliés soirée soupe aux légumes et beignets aux pommes traditionnels à volonté, dessert et café. Repas accompagné des Vins des Coteaux du Vieil Armand, le tout à discrétion.   .

2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 79 47 50  syndicat.viticole.cernay@gmail.com

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English :

Nostalgia for forgotten tastes: vegetable soup and traditional apple fritters with red wine. Local wines.

L’événement Soirée gourmande des verres dans les pommes Uffholtz a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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