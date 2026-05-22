Festival les Fenêtres de l’Avent Uffholtz
Festival les Fenêtres de l’Avent Uffholtz mardi 1 décembre 2026.
Uffholtz
Festival les Fenêtres de l’Avent
2 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-01 18:45:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-01
RDV chaque soir dans la cour du foyer Saint Erasme pour un spectacle inédit et décalé ! Possibilité de restauration. Le thème de cette année De Frimas en Frissons .
Ce festival unique offre une rencontre privilégiée entre le public et les artistes, professionnels et amateurs, dans une ambiance chaleureuse et festive. Chaque soir, laissez-vous émerveiller par des spectacles captivants. Les week-ends, les animations se multiplient pour encore plus de plaisir ! Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’esprit de Noël et de découvrir des performances artistiques qui émerveilleront petits et grands.. .
2 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 69 46
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English :
Meet us every evening in the courtyard of the Saint Erasme foyer for an original, offbeat show! Catering available. This year’s theme: De Frimas en Frissons .
L’événement Festival les Fenêtres de l’Avent Uffholtz a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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