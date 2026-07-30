Informations pratiques

Uffholtz

Table ronde Archives, art et émotions

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion de l’exposition Émotions en résonance, cette table ronde explore les liens entre archives, création artistique et émotions. Quatre expertes croisent leurs regards pour offrir une nouvelle lecture de l’histoire.

À l’occasion de l’exposition Émotions en résonance, cette table ronde réunit la sociologue Christine Détrez, l’historienne de l’art Anne-Virginie Diez (FRAC Alsace), l’historienne des sciences de la psychologie Stéphanie Dupouy et Cécile Robin (Archives d’Alsace). Ensemble, elles exploreront les liens entre archives, création artistique et émotions, offrant un nouveau regard sur l’histoire. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

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English :

%C0 As part of the exhibition %C9motions en r%E9sonance, this roundtable discussion explores the connections between archives, artistic creation, and %E9motions. Four experts share their perspectives to offer a new interpretation of history.

L’événement Table ronde Archives, art et émotions Uffholtz a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay