Table ronde Archives, art et émotions Uffholtz
vendredi 18 septembre 2026 · Uffholtz
Informations pratiques
Uffholtz
Table ronde Archives, art et émotions
1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
À l’occasion de l’exposition Émotions en résonance, cette table ronde explore les liens entre archives, création artistique et émotions. Quatre expertes croisent leurs regards pour offrir une nouvelle lecture de l’histoire.
À l’occasion de l’exposition Émotions en résonance, cette table ronde réunit la sociologue Christine Détrez, l’historienne de l’art Anne-Virginie Diez (FRAC Alsace), l’historienne des sciences de la psychologie Stéphanie Dupouy et Cécile Robin (Archives d’Alsace). Ensemble, elles exploreront les liens entre archives, création artistique et émotions, offrant un nouveau regard sur l’histoire. .
1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 As part of the exhibition %C9motions en r%E9sonance, this roundtable discussion explores the connections between archives, artistic creation, and %E9motions. Four experts share their perspectives to offer a new interpretation of history.
L’événement Table ronde Archives, art et émotions Uffholtz a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Uffholtz (Haut-Rhin)
- Col’Attitude Hartmannswillerkopf Col du Silberloch Uffholtz 5 septembre 2026
- Atelier de broderie de cartes sensibles, avec l’artiste Mélanie Taffin, Abri mémoire, Uffholtz 19 septembre 2026
- Atelier de cyanotype – photographies d’archives !, Abri mémoire, Uffholtz 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « Émotions en résonance », Abri mémoire, Uffholtz 19 septembre 2026
- Exposition boire et manger chez soi et chez les autres Uffholtz 19 septembre 2026