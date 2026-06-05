Exposition Bring on that beat Galerie Louie Strenquels

Strenquels

Exposition Bring on that beat

Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Le rythme prend corps

Le rythme prend corps. Entre les touches de Rachel Isadora et les volumes de la céramiste Liliane Dreyer, le mouvement s’incarne. Une escale vibrante où la danse et la matière s'unissent en une même pulsation

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Galerie Louie 1092 Route de la Roquette Strenquels 46110 Lot Occitanie +33 6 82 65 71 12

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English :

The rhythm takes shape

L’événement Exposition Bring on that beat Strenquels a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne