Exposition Bro Boïo, Médiathèque-Ludothèque, Moréac

Informations pratiques

Exposition Bro Boïo Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque-Ludothèque Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le Bro Boïo, son histoire et sa culture, à travers une exposition célébrant les 40 ans de collectage de chants de Kanerion Bro Boïo.

Médiathèque-Ludothèque 8 rue St-Cyr 56500 Moréac Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59 https://mediatheque-moreac.c3rb.org/animations

Découvrez le Bro Boïo

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