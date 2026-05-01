Avène

EXPOSITION BRODERIES D’ARTS

Salle polyvalente de Truscas Avène Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Exposition Borderies d’Art proposée par l’Association Au Fil de l’Orb.

RDV le mercredi 27 mai 2026 à la salle polyvalente de Truscas de 10h à 18h.

Entrée libre

Information au 06 86 92 21 37

Exposition Borderies d’Art proposée par l’Association Au Fil de l’Orb.

RDV le mercredi 27 mai 2026 à la salle polyvalente de Truscas de 10h à 18h.

Entrée libre

Information au 06 86 92 21 37 .

Salle polyvalente de Truscas Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 86 92 21 37

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English : EXPOSITION BRODERIES D’ARTS

Borderies d’Art exhibition organized by the Association Au Fil de l’Orb.

See you on Wednesday May 27, 2026 at the Salle Polyvalente in Truscas from 10am to 6pm.

Free admission

Information on 06 86 92 21 37

L’événement EXPOSITION BRODERIES D’ARTS Avène a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB