Exposition Bruno Dufour-Coppolani La profondeur des surfaces Peinture Galerie des Sept Coutances

Informations pratiques

Coutances

Exposition Bruno Dufour-Coppolani La profondeur des surfaces Peinture

Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-01 10:00:00

fin : 2026-10-31 19:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Bruno Dufour-Coppolani La profondeur des surfaces .

À travers une œuvre picturale où la surface devient le lieu d’une réflexion sur le temps, les traces et l’usure, Bruno Dufour-Coppolani explore la profondeur cachée derrière les apparences. Son travail récent, consacré à la thématique de la peau, s’intéresse aux marques du vivant et à ce qu’elles révèlent de notre humanité. Après des rencontres en EHPAD auprès de corps fragiles et marqués par le temps, l’artiste engage une réflexion sensible sur le vieillissement, l’identité et la mémoire. Entre peinture et présence, cette exposition propose un regard attentif sur les visages et la peau, comme une invitation à percevoir au-delà de la forme.

La peau nous dit la finitude. La peinture et la peau ont ceci de commun qu’elles disent en surface ce qui est plus profond.

Né en 1954 à Périers dans la Manche, Bruno Dufour-Coppolani vit et travaille à Saint-Lô, où se situe son atelier d’artiste.

Pratique

Du 1er au 31 octobre 2026, du mardi au samedi. De 10h à 19h non-stop.

Entrée libre .

Galerie des Sept 4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 28 23 94 67 lagaleriedessept@gmail.com

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English : Exposition Bruno Dufour-Coppolani La profondeur des surfaces Peinture

L’événement Exposition Bruno Dufour-Coppolani La profondeur des surfaces Peinture Coutances a été mis à jour le 2026-07-24 par Coutances Tourisme