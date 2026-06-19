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Bulles d’été lectures Coutances

Bulles d’été lectures Coutances

Bulles d’été lectures Coutances mercredi 5 août 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Coutances

Bulles d’été lectures

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 15:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Bulles d’été lectures avec la médiathèque au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les mercredis, de 14h à 15h0.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été lectures

L’événement Bulles d’été lectures Coutances a été mis à jour le 2026-06-19 par Coutances Tourisme

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