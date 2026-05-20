Exposition ÇA JAZZ ! Tourcoing

Tourcoing

Exposition ÇA JAZZ !

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour célébrer 40 ans de jazz à Tourcoing, la Ville met à l’honneur l’exposition Ça jazz ! , une exposition croisée consacrée au jazz, réunissant 40 Bulles de Jazz , les photographies de Didier Péron et Hervé Escario, ainsi que le travail de Louh-Ann Alexandrenne.

Initialement conçue par le Jazz à Vienne pour son 40e anniversaire, l’exposition 40 Bulles de Jazz est une exposition portée par la galerie JML ARTS qui réunit 40 autrices, auteurs, journalistes ou artistes de renom et 40 dessinatrices et dessinateurs de bande dessinée contemporaine. Elle propose un dialogue sensible entre écriture et dessin, où chaque artiste explore, à travers son style, l’univers foisonnant de cette musique.

Photographes officiels du Tourcoing Jazz Festival, Didier Péron et Hervé Escario en sont les témoins privilégiés du Tourcoing Jazz depuis de nombreuses années. Tous deux autodidactes, ils sont reconnus pour leur regard singulier sur la scène jazz, mêlant maîtrise technique, sens artistique et discrétion. Leur travail, à la fois puissant et intimiste, capture l’énergie, l’émotion et la poésie des instants live.

Dans le cadre de l’exposition Ça jazz ! , ils proposeront un panorama inédit où chacun présentera son univers et son regard unique sur les artistes qui ont marqué les dernières décennies à Tourcoing. Leurs clichés se répondront également dans une salle commune sur le thème des femmes musiciennes dans le jazz. Une occasion de célébrer leur talent, leur force et leur place essentielle dans l’histoire de cette musique qui les a très et trop longtemps reléguées au second plan.

Artiste plasticienne, dessinatrice et tatoueuse, Louh-Ann Alexandrenne a réalisé les affiches du festival en 2023 et 2024. Repérée à ses débuts à l’École Supérieure d’Art de Tourcoing, alors qu’elle croquait les musiciens du Tourcoing Jazz Club, elle développe progressivement un lien fort avec le jazz. Son talent l’amène à collaborer avec diverses scènes et artistes pour des illustrations, pochettes et projets visuels. Pour cette exposition, elle présente une série de dessins inspirés de figures marquantes de l’histoire du festival.

Durant leur visite de l’exposition, le public sera plongé dans une atmosphère musicale jazzy grâce à une bande sonore créée en partenariat avec le département musique de la médiathèque Malraux et pourra découvrir les trois concerts dessinés coproduit pour les éditions 2018, 2019 et 2020 par Jazz à Vienne et le Festival International de la bande dessinée d’Angoulême.

Cette exposition s’inscrit en complément d’autres temps forts organisés par la Ville de Tourcoing anniversaire du Tourcoing Jazz Festival, dans les médiathèques, au Théâtre Municipal Raymond Devos et au Conservatoire de Musique.

Une exposition proposée par la Ville de Tourcoing la Maison Folie Hospice d’Havré, en partenariat avec le Tourcoing Jazz

Pour célébrer 40 ans de jazz à Tourcoing, la Ville met à l’honneur l’exposition Ça jazz ! , une exposition croisée consacrée au jazz, réunissant 40 Bulles de Jazz , les photographies de Didier Péron et Hervé Escario, ainsi que le travail de Louh-Ann Alexandrenne.

Initialement conçue par le Jazz à Vienne pour son 40e anniversaire, l’exposition 40 Bulles de Jazz est une exposition portée par la galerie JML ARTS qui réunit 40 autrices, auteurs, journalistes ou artistes de renom et 40 dessinatrices et dessinateurs de bande dessinée contemporaine. Elle propose un dialogue sensible entre écriture et dessin, où chaque artiste explore, à travers son style, l’univers foisonnant de cette musique.

Photographes officiels du Tourcoing Jazz Festival, Didier Péron et Hervé Escario en sont les témoins privilégiés du Tourcoing Jazz depuis de nombreuses années. Tous deux autodidactes, ils sont reconnus pour leur regard singulier sur la scène jazz, mêlant maîtrise technique, sens artistique et discrétion. Leur travail, à la fois puissant et intimiste, capture l’énergie, l’émotion et la poésie des instants live.

Dans le cadre de l’exposition Ça jazz ! , ils proposeront un panorama inédit où chacun présentera son univers et son regard unique sur les artistes qui ont marqué les dernières décennies à Tourcoing. Leurs clichés se répondront également dans une salle commune sur le thème des femmes musiciennes dans le jazz. Une occasion de célébrer leur talent, leur force et leur place essentielle dans l’histoire de cette musique qui les a très et trop longtemps reléguées au second plan.

Artiste plasticienne, dessinatrice et tatoueuse, Louh-Ann Alexandrenne a réalisé les affiches du festival en 2023 et 2024. Repérée à ses débuts à l’École Supérieure d’Art de Tourcoing, alors qu’elle croquait les musiciens du Tourcoing Jazz Club, elle développe progressivement un lien fort avec le jazz. Son talent l’amène à collaborer avec diverses scènes et artistes pour des illustrations, pochettes et projets visuels. Pour cette exposition, elle présente une série de dessins inspirés de figures marquantes de l’histoire du festival.

Durant leur visite de l’exposition, le public sera plongé dans une atmosphère musicale jazzy grâce à une bande sonore créée en partenariat avec le département musique de la médiathèque Malraux et pourra découvrir les trois concerts dessinés coproduit pour les éditions 2018, 2019 et 2020 par Jazz à Vienne et le Festival International de la bande dessinée d’Angoulême.

Cette exposition s’inscrit en complément d’autres temps forts organisés par la Ville de Tourcoing anniversaire du Tourcoing Jazz Festival, dans les médiathèques, au Théâtre Municipal Raymond Devos et au Conservatoire de Musique.

Une exposition proposée par la Ville de Tourcoing la Maison Folie Hospice d’Havré, en partenariat avec le Tourcoing Jazz .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

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English :

To celebrate 40 years of jazz in Tourcoing, the town of Tourcoing has organized the exhibition Ça jazz! , a cross-disciplinary exhibition devoted to jazz, featuring 40 Bulles de Jazz , photographs by Didier Péron and Hervé Escario, and the work of Louh-Ann Alexandrenne.

Initially conceived by Jazz à Vienne for its 40th anniversary, 40 Bulles de Jazz is an exhibition organized by the JML ARTS gallery, bringing together 40 renowned authors, journalists and artists, as well as 40 contemporary cartoonists. It offers a sensitive dialogue between writing and drawing, in which each artist explores, through his or her own style, the teeming universe of this music.

Official photographers of the Tourcoing Jazz Festival, Didier Péron and Hervé Escario have been the privileged witnesses of Tourcoing Jazz for many years. Both self-taught, they are renowned for their unique vision of the jazz scene, combining technical mastery, artistic flair and discretion. Their work, both powerful and intimate, captures the energy, emotion and poetry of live moments.

As part of the Ça jazz ! exhibition, they will offer a unique panorama, each presenting his or her own universe and unique take on the artists who have marked Tourcoing over the last few decades. Their images will also interact in a common room on the theme of women musicians in jazz. An opportunity to celebrate their talent, their strength and their essential place in the history of this music that has relegated them to the background for far too long.

Visual artist, designer and tattoo artist Louh-Ann Alexandrenne designed the festival posters for 2023 and 2024. Spotted in her early days at the École Supérieure d?Art de Tourcoing, sketching musicians at the Tourcoing Jazz Club, she gradually developed a strong bond with jazz. Her talent led her to collaborate with various scenes and artists on illustrations, covers and visual projects. For this exhibition, she presents a series of drawings inspired by key figures in the festival?s history.

During their visit to the exhibition, the public will be immersed in a jazzy musical atmosphere thanks to a soundtrack created in partnership with the music department of the Malraux multimedia library, and will be able to discover the three drawn concerts co-produced for the 2018, 2019 and 2020 editions by Jazz à Vienne and the Angoulême International Comics Festival.

This exhibition complements other highlights organized by the City of Tourcoing on the anniversary of the Tourcoing Jazz Festival, in media libraries, at the Théâtre Municipal Raymond Devos and at the Conservatoire de Musique.

An exhibition organized by the City of Tourcoing Maison Folie Hospice d’Havré, in partnership with the Tourcoing Jazz Festival

L’événement Exposition ÇA JAZZ ! Tourcoing a été mis à jour le 2026-05-20 par Hauts-de-France Tourisme