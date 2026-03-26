Exposition Calder Tours
Exposition Calder Tours jeudi 15 octobre 2026.
Exposition Calder
25 Rue du Commerce Tours Indre-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15 14:00:00
fin : 2027-01-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Dans le cadre du programme AR(T)CHIPEL, en partenariat avec le Centre Pompidou, l’Hôtel Gouin rend hommage aux 50 ans de la disparition d’Alexander Calder. Au-delà de ses célèbres mobiles, l’exposition dévoile Calder plus intime à travers gouaches, lithographies, aquatintes et plans de sculputures.
Dans le cadre du programme AR(T)CHIPEL, en partenariat avec le Centre Pompidou, l’Hôtel Gouin rend hommage aux 50 ans de la disparition d’Alexander Calder. Au-delà de ses célèbres mobiles, l’exposition dévoile Calder plus intime à travers gouaches, lithographies, aquatintes et plans de sculputures. 3 .
25 Rue du Commerce Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
As part of the AR(T)CHIPEL program, in partnership with the Centre Pompidou, Hôtel Gouin pays tribute to the 50th anniversary of Alexander Calder’s death. In addition to his famous mobiles, the exhibition reveals a more intimate Calder through gouaches, lithographs, aquatints and sculputure plans.
L’événement Exposition Calder Tours a été mis à jour le 2026-03-24 par Conseil Départemental 37
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