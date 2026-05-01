Exposition Carmen & Jean Peter Rue de la Vieill Église Eygalières

Eygalières

Exposition Carmen & Jean Peter

Du 29/05 au 07/06/2026 tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 19h.

Vernissage vendredi 29 mai à 18h. Rue de la Vieill Église Maison des Consuls Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-29

Visitez l’exposition de Carmen et Jean Peter au centre du village d’Eygalières !

Un événement parrainé par l’association Eygalières Terre d’Artistes



Rendez-vous à la Maison des Consuls au cœur du vieux village d’Eygalières.

Carmen et Jean Peter, artistes établis à Eygalières, vous présentent leurs œuvres.



Vernissage vendredi 29 mai à 18h .

Rue de la Vieill Église Maison des Consuls Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

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English :

Come and visit Carmen and Jean Peter’s exhibition in the centre of Eygalières!

L’événement Exposition Carmen & Jean Peter Eygalières a été mis à jour le 2026-05-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles