Spirit Pop Festival Les Sentiers de l’Abondance Eygalières

Eygalières

Spirit Pop Festival

Du jeudi 9 au dimanche 12 juillet 2026.

Jeudi 9 juillet arrivée à partir de 13h ouverture festival à 16h30

Dimanche 12 juillet cérémonie de clôture à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Les Sentiers de l’Abondance 1770 route du Mas de la Brune Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

Le Spirit Pop Festival vous donne rendez-vous du 9 au 12 juillet 2026 aux Sentiers de l’Abondance, à Eygalières, pour une 5e édition internationale et festive, avec la participation exceptionnelle de la chanteuse de bhakti yoga indo-américaine, Nina RAO.

Durant 4 jours, une quarantaine de workshops, masterclasses, des concerts et une soirée féerique de sound healing dans la piscine attendent nos festivaliers.



Pour les concerts en soirée, le Spirit Pop Festival est honoré d’accueillir Nina Rao et Mahadev Ok, Yogi & artiste Bhakti (France-Suisse).



En journée, des enseignants expérimentés venus d’Inde, du Mexique et d’Europe, proposeront une grande variété d’ateliers et master classes Arvika et Ayush Gupta, 7 chakras yoga chanting (Inde), Jai Hari Singh, rebirthing (Mexique) Yoga & Peace Meditation (Inde), Gaëlle Devic, Yoga aérien, Danse du dragon (France), Ananda Kanta, Yoga du Pardon & Hatha Yoga (France) ; Amar Jap Kaur, Nidra Yoga (Cameroun-Hongrie), Kiranjot, Kundalini Yoga (Grande-Bretagne), Sabrina Millecamps, Vinyasa (US)…



Dans le magnifique parc fleuri, les festivaliers profiteront du soleil et du chant des cigales. Une belle piscine offrira des pauses rafraichissantes, ainsi que les arbres centenaires sous lesquels plusieurs espaces de pratiques seront aménagés. Deux grands espaces intérieurs dans le mas du 15e siècle viendront complétés les espaces prévus pour les ateliers et masterclasses.



Les plus

● Des repas végétariens savoureux préparés avec soin par la Spirit Pop Kitchen & une buvette avec des produits naturels cultivés aux Sentiers de l’Abondance (glaces, sirops…)

● Plusieurs formules d’hébergement en tente, en dortoir, et dans les nombreuses chambres d’hôtes et gites à proximité

● Un joli marché artisanal avec une dizaine d’exposants

● Un espace bien-être animés par des thérapeutes qualifiés

● Un bar à jus de gingembre bio Kaukani, tisanes Yogi Tea et kombucha Lökki en libre service

● Un espace Kids avec des ateliers yoga, créativité, musique



Possibilité de venir pour tout le festival, le week-end (tout inclus) ou uniquement pour la journée du samedi et dimanche (sans hébergement, ni repas).



Programme complet et billetterie en ligne sur le site internet du Spirit Pop Festival. .

Les Sentiers de l’Abondance 1770 route du Mas de la Brune Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Spirit Pop Festival invites you to join us from July 9 to 12, 2026, at Les Sentiers de l’Abondance in Eygalières, for a festive 5th international edition, featuring a special performance by the Indo-American bhakti yoga singer and artist Nina RAO.

L’événement Spirit Pop Festival Eygalières a été mis à jour le 2026-05-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles