Initiation à la peinture sur céramique Librairie de l’Avenir Eygalières

Eygalières

Initiation à la peinture sur céramique

Vendredi 5 juin 2026 de 18h30 à 20h30. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Participez à un atelier de peinture sur céramique à la Librairie de l’Avenir à Eygalières !

La Librairie de l’Avenir dans le charmant village d’Eygalières organise un atelier de peinture sur céramique, en collaboration avec L’Atelier des Cigales.



Partagez un moment convivial et créatif, qui vous permettra de vous détendre et laisser libre cours à votre imagination.

Vous pourrez personnaliser vos propres pièces en céramique.



Vous pourrez choisir entre deux formules, avec collation incluse (tarif différent)

• choisissez parmi une sélection de pièces (bol, tasse, etc.)

• optez pour des pièces plus grandes ou plus travaillées



Débutant ou amateur passionné, cet atelier est une belle occasion de faire développer votre côté artiste !



Places limitées, réservation recommandée. .

Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

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English :

Join a ceramic painting workshop at the Librairie de l’Avenir in Eygalières!

L’événement Initiation à la peinture sur céramique Eygalières a été mis à jour le 2026-06-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles