Exposition: Carnets d’artistes (Médiathèque du centre-ville), Brive-la-Gaillarde

Exposition: Carnets d’artistes (Médiathèque du centre-ville)

place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-06

fin : 2026-02-11

2026-01-06 2026-01-07 2026-01-08 2026-01-09 2026-01-10 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31

Venez découvrir Marie Thoisy, dessinatrice, auteure, qui fait des aquarelles et des carnets d’histoires au travers de cette exposition Brive et ailleurs, croqués sur le vif, entre tendresse et couleur .

Brive 260L’artiste Marie Thoisy nous propose une balade visuelle grand format à Brive, Paris, Arcachon, Nancy et ailleurs, dans la campagne lotoise, là où son parcours de carnettiste la mène.

Mes aquarelles sont comme des pages à lire, il faut s’arrêter dessus comme on lirait un livre. Le texte donne à l’image un complément poétique, une émotion libérée qui l’enrichit, les deux naissant en même temps sur le vif, quand je me pose pour peindre dans un train ou au café.

Marie dessine avec les deux mains, main droite et main gauche, ce qui donne à ses visuels un graphisme singulier.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50

English : Exposition: Carnets d’artistes (Médiathèque du centre-ville)

