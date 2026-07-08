Exposition Carole BERTAUX-BORGIES et Véronique BITOUZE Aile Nord Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Exposition Carole BERTAUX-BORGIES et Véronique BITOUZE

Aile Nord 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Exposition Carole BERTAUX-BORGIES et Véronique BITOUZE RDV au château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite. .

Aile Nord 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Exposition Carole BERTAUX-BORGIES et Véronique BITOUZE

L’événement Exposition Carole BERTAUX-BORGIES et Véronique BITOUZE Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme