Exposition Cartes postales anciennes Salle des Pierres Sonnantes Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Exposition Cartes postales anciennes

Salle des Pierres Sonnantes Rue Chateaubriand Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Quand les cartes postales racontaient Saint-Cast et Notre-Dame du Guildo de 1898 à 1950

Par l’Association patrimoine de Saint-Cast-le Guildo .

Salle des Pierres Sonnantes Rue Chateaubriand Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 37 02 43

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English :

L’événement Exposition Cartes postales anciennes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme