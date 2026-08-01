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AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Exposition Cartes postales anciennes Salle des Pierres Sonnantes Saint-Cast-le-Guildo

mardi 11 août 2026 · Salle des Pierres Sonnantes · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des Pierres Sonnantes
Adresse
Rue Chateaubriand
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Exposition Cartes postales anciennes

Salle des Pierres Sonnantes Rue Chateaubriand Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Quand les cartes postales racontaient Saint-Cast et Notre-Dame du Guildo de 1898 à 1950

Par l’Association patrimoine de Saint-Cast-le Guildo   .

Salle des Pierres Sonnantes Rue Chateaubriand Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 37 02 43 

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English :

L’événement Exposition Cartes postales anciennes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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