Exposition Cartes postales anciennes Salle des Pierres Sonnantes Saint-Cast-le-Guildo
mardi 11 août 2026 · Salle des Pierres Sonnantes · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Exposition Cartes postales anciennes
Salle des Pierres Sonnantes Rue Chateaubriand Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Quand les cartes postales racontaient Saint-Cast et Notre-Dame du Guildo de 1898 à 1950
Par l’Association patrimoine de Saint-Cast-le Guildo .
Salle des Pierres Sonnantes Rue Chateaubriand Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 37 02 43
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English :
L’événement Exposition Cartes postales anciennes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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