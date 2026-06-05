Exposition Cécile Guieu à l’office de tourisme de Jouques Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays Jouques mercredi 1 juillet 2026.

Jouques

Exposition Cécile Guieu à l’office de tourisme de Jouques

Du 01/07 au 25/07/2026 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h. Le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h. Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-01

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-01

Découvrez les couleurs explosives de Cécile Guieu, principales motivations de l’artiste. Dans cette exposition, vous découvrirez qu’elle évoque d’avantage l’atmosphère d’un paysage ou d’une nature, plutôt qu’une représentation fidèle.

Pourtant, la luminosité, la douceur du climat sont chaleureusement retranscrites par le biais des couleurs vives propres au paysage méditerranéen.

Travailler avec des craies l’a amené à simplifier les formes pour les rendre évidentes. S’en dégage une atmosphère naïve, sans perdre de son caractère, qui met en avant une peinture qui nous fait du bien.

Au fil des ans, Cécile a peaufiné une technique mixte la fabrication des couleurs avec des pigments mélangé a des adjuvants tels que la cire et la gomme arabique. C’est ainsi qu’elle obtient une forte intensité des couleurs. .

Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 63 79 50 mairie@jouques.fr

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English :

Discover the explosive colours of Cécile Guieu, the artist’s primary motivation. In this exhibition, you will discover that she evokes the atmosphere of a landscape or nature more than a faithful representation.

L’événement Exposition Cécile Guieu à l’office de tourisme de Jouques Jouques a été mis à jour le 2026-06-05 par Commune de Jouques