Exposition de Florence Vuillard Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays Jouques

Informations pratiques

Jouques

Exposition de Florence Vuillard

Du 30/07 au 31/08/2026 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h. Le samedi de 10h à 12h. Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-30

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-30

Si vous ne connaissez pas encore Florence Vuillard, passez la porte de l’office de tourisme pour découvrir ses œuvres aux couleurs du sud, mais pas que… Elle n’est pas une artiste engagée, ni enragée son art est figuratif, simple mais pas simpliste.

Au contact de son grand-père Antoine Sartorio, sculpteur des années 1930, son regard s’est formé très naturellement. Elle apprend la gravure en taille douce aux Beaux-Arts de Marseille, puis aux Beaux-arts de Paris. Elle “croque” sur le vif des portraits, et trouve son inspiration dans les calanques et la garrigue provençales. Ces paysages méditerranéens l’émerveillent, elle nous les fait découvrir en traduisant à sa manière la beauté de la lumière et de la nature environnante.

A Paris, ce sont plutôt des atmosphères d’ateliers, des modèles vivants, dont il résulte une belle série d’arlequins.

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Bureau Municipal de tourisme de Jouques Maison de Pays 33bis Boulevard De la République Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 63 79 50 mairie@jouques.fr

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English :

If you don’t already know Florence Vuillard, go through the door of the tourist office to discover her works in the colours of the south, but not only that… She is not a committed artist, nor enraged: her art is figurative, simple but not simplistic.

L’événement Exposition de Florence Vuillard Jouques a été mis à jour le 2026-06-05 par Commune de Jouques