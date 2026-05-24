Exposition Cercle des peintres Ortzadarra Tour de Bordagain Ciboure
Exposition Cercle des peintres Ortzadarra Tour de Bordagain Ciboure lundi 13 juillet 2026.
Ciboure
Exposition Cercle des peintres Ortzadarra
Tour de Bordagain Rue de la tour Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Le cercle des peintres d’ Ortzadarra, vous présente dans un cadre d’exception, des artistes locaux, qui illustrent par leur qualité, la belle vitalité de notre région. .
Tour de Bordagain Rue de la tour Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 58 33 bernardolczak@hotmail.com
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English : Exposition Cercle des peintres Ortzadarra
L’événement Exposition Cercle des peintres Ortzadarra Ciboure a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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