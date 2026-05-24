Exposition Cercle des peintres Ortzadarra Tour de Bordagain Ciboure

Ciboure

Exposition Cercle des peintres Ortzadarra

Tour de Bordagain Rue de la tour Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:30:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Le cercle des peintres d’ Ortzadarra, vous présente dans un cadre d’exception, des artistes locaux, qui illustrent par leur qualité, la belle vitalité de notre région. .

Tour de Bordagain Rue de la tour Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 58 33 bernardolczak@hotmail.com

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English : Exposition Cercle des peintres Ortzadarra

L’événement Exposition Cercle des peintres Ortzadarra Ciboure a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque