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Exposition Cercle des peintres Ortzadarra Tour de Bordagain Ciboure

Exposition Cercle des peintres Ortzadarra Tour de Bordagain Ciboure

Exposition Cercle des peintres Ortzadarra Tour de Bordagain Ciboure lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Tour de Bordagain

Adresse : Rue de la tour

Ville : 64500 Ciboure

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Ciboure

Exposition Cercle des peintres Ortzadarra

Tour de Bordagain Rue de la tour Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Le cercle des peintres d’ Ortzadarra, vous présente dans un cadre d’exception, des artistes locaux, qui illustrent par leur qualité, la belle vitalité de notre région.   .

Tour de Bordagain Rue de la tour Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 58 33  bernardolczak@hotmail.com

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English : Exposition Cercle des peintres Ortzadarra

L’événement Exposition Cercle des peintres Ortzadarra Ciboure a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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