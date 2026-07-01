Exposition Chambres adolescentes, mediatheques et reseau 13 à la Page, Questembert

Informations pratiques

Exposition Chambres adolescentes 3 avril – 29 mai 2027 mediatheques et reseau 13 à la Page Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-03T10:30:00+02:00 – 2027-04-03T17:00:00+02:00

Fin : 2027-05-29T10:30:00+02:00 – 2027-05-29T17:00:00+02:00

Véritable “photographie” de la jeunesse contemporaine française, cette exposition créée par Jo Witek,

autrice et Juliette Mas, photographe, vous fait entrer dans l’intimité des adolescent.es d’aujourd’hui.

Découvrez leurs chambres, qu’elles soient rurales ou urbaines, habitées par une fille ou un garçon, né.es

ici ou venus d’ailleurs. Venez à la rencontre de ces jeunes qui ont tant à partager avec nous !

mediatheques et reseau 13 à la Page ruelle de l’eglise 56230 Questembert Questembert 56230 Morbihan Bretagne

Véritable “photographie” de la jeunesse contemporaine française, cette exposition créée par Jo Witek,

©juliettemas