Exposition – Chapelle Notre-Dame de la Boissière, Chapelle Notre-Dame, La Boissière, Plonéis

Informations pratiques

Exposition – Chapelle Notre-Dame de la Boissière 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame, La Boissière Finistère

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association des amis de la chapelle de la Boissière proposera, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, une exposition de peinture de Henri Chalm, originaire du Cap Sizun qui présentera ses toiles représentant, entre autres, des bas reliefs des grands calvaires du Finistère.

Les artistes de l’activité peinture de Plonéis Loisirs exposeront également plusieurs tableaux et autres œuvres.

Chapelle Notre-Dame, La Boissière 41 route de la boissière 29710 Plonéis Plonéis 29710 Finistère Bretagne https://www.ploneis.com/fr/rb/1559339/le-patrimoine-religieux-1 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005607 Située à 3 km du bourg dans un cadre champêtre à l’ombre de châtaigniers centenaires, elle est dédiée à Notre Dame des Grâces. L’édifice en forme de croix latine, construit en pierre de taille d’un appareillage très soigné, date de la fin du XVIIème – début XVIIIème.

L’association des amis de la chapelle proposera une exposition de peinture

©les amis de la chapelle de la Boissière